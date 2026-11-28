Cinco jóvenes de entre 18 y 22 años fueron imputados y condenados en Artigas por el homicidio de un hombre de 38 en Bella Unión.

De acuerdo a la información policial que detalla este sábado el Ministerio del Interior, los delincuentes llegaron en un auto a la casa de la víctima (en un complejo de Mevir) y la atacaron con disparos de arma de fuego ni bien abrió la puerta.

Luego escaparon del lugar en el auto, pero los policías de la Seccional Séptima, el Grupo de Reserva Táctica (GRT), la Guardia Republicana y la Dirección de Investigaciones montaron un operativo que permitió ubicar el vehículo y detener a los delincuentes.

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El hombre asesinado tenía antecedentes penales, indica el comunicado del Ministerio.

Los condenados

Un joven de 18 años fue imputado como autor de homicidio agravado, con un delito de porte y tenencia de armas en lugares públicos, y recibió una pena de 10 años de prisión.

Además, dos jóvenes de 18 años fueron imputados de un delito de homicidio agravado en calidad de cómplices, con una condena de 4 años de prisión cada uno.

Por otro lado, un hombre de 21 años y otro de 22 años fueron imputados por un delito de homicidio agravado en calidad de cómplices, con una pena de 5 años de prisión cada uno.