Ómnibus y vehículos con hinchas por la final de la Libertadores. Foto: captura de video del Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior informó que terminaron de salir del país las hinchadas de los clubes Palmeiras y Estudiantes, tras la final de la Copa Libertadores que se jugó el sábado y que vio campeón al club brasileño. Las autoridades destacan que “se realizó sin inconvenientes y según lo planificado por las autoridades”.

“A la hora 09.25 de hoy salieron los últimos buses de hinchas de Palmeiras por el Chuy”, señala el comunicado difundido este domingo por la mañana. “También los vehículos provenientes de la Argentina ya se retiraron habiendo sido acompañados por el Operativo Policial hasta el Puente Libertador General San Martín”, agrega.

Fueron más de 81 mil personas las que ingresaron al país desde el jueves hasta el mediodía del sábado, la mayoría por el partido que se jugó en el Centenario.

Tampoco hubo siniestros en las rutas por las que circularon las hinchadas, indica el comunicado, que cita a Policía Caminera. “Los controles del día de hoy ya se ajustan a los propios de un día domingo, con tránsito interno básicamente, fortaleciéndose todo el corredor vial hacia el Este, particularmente en horas de la tarde”, añade.

Fueron más de 1900 los policías que trabajaron en el operativo de seguridad que planificó el Ministerio del Interior.

El sábado, el Ministerio había señalado que el operativo "se desarrolló según lo planificado por las autoridades".