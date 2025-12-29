Un hombre de 35 años fue asesinado de varios disparos en el barrio Maracaná

Escena del homicidio en el barrio Maracaná. Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en el barrio Maracaná.

Un hombre de 35 años fue asesinado de varios disparos, en los primeros minutos de la madrugada de este lunes, en el barrio Maracaná, ubicado en el oeste de Montevideo.

La Policía halló a la víctima caída en Pasaje Maracaná y Pasaje Las Palmeras, con signos vitales muy bajos, por lo que la trasladó hacia el hospital del Cerro. Los médicos constataron que el hombre tenía varios impactos de bala y, a la una de la madrugada, murió, supo Subrayado.

En la escena del homicidio, cerca de un contenedor, los policías incautaron seis casquillos. En tanto, vecinos dijeron que escucharon el ruido de una moto y las detonaciones. En la escena trabajó Policía Científica y el Departamento de Homicidios.

El fallecido tenía seis antecedentes penales, el último de 2022. Fue el segundo homicidio cometido en la madrugada de este lunes en Montevideo. A las 4:30, un joven de 19 años fue atacado a tiros en Cerro Norte, también en el oeste montevideano.

Temas de la nota barrio Maracaná

homicidio