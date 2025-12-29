RECIBÍ EL NEWSLETTER
Madrugada del lunes

Un hombre de 35 años fue asesinado de varios disparos en el barrio Maracaná

Fue el segundo homicidio cometido en la madrugada del lunes en Montevideo.

Escena del homicidio en el barrio Maracaná.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en el barrio Maracaná.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en el barrio Maracaná.

Un hombre de 35 años fue asesinado de varios disparos, en los primeros minutos de la madrugada de este lunes, en el barrio Maracaná, ubicado en el oeste de Montevideo.

La Policía halló a la víctima caída en Pasaje Maracaná y Pasaje Las Palmeras, con signos vitales muy bajos, por lo que la trasladó hacia el hospital del Cerro. Los médicos constataron que el hombre tenía varios impactos de bala y, a la una de la madrugada, murió, supo Subrayado.

En la escena del homicidio, cerca de un contenedor, los policías incautaron seis casquillos. En tanto, vecinos dijeron que escucharon el ruido de una moto y las detonaciones. En la escena trabajó Policía Científica y el Departamento de Homicidios.

van mas de 2.000 hectareas afectadas por incendios en esta temporada; sur del pais con nivel rojo por riesgo muy alto
Seguí leyendo

Van más de 2.000 hectáreas afectadas por incendios en esta temporada; sur del país con nivel rojo por riesgo muy alto
Temas de la nota

Lo más visto

Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
INUMET

Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Sociedad

Rafael Villanueva está en CTI en Maldonado por una infección generalizada
parque rodó

Un hombre de 66 años se ahogó y su cuerpo fue encontrado en playa Ramírez
RUTA 11, KM 144,6

Joven de 20 años está grave tras chocar en moto contra un auto en ruta de Canelones
Policiales

Siniestro fatal en Punta del Este: defensa de la víctima pide que conductora del auto no pueda salir del país

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Accidente de tránsito en Punta del Este. video
mujer declaró en fiscalía

No podrá salir del país la conductora argentina que causó accidente fatal en Punta del Este
Robaron y vandalizaron salón sindical del Centro de Salud de la Unión, denunció la FFSP video
Policiales

Robaron y vandalizaron salón sindical del Centro de Salud de la Unión, denunció la FFSP
Herou sobre recolección del 31 y 1º: Trabajamos y mucho, pero además pedimos a la población que se involucre video
DIRECTOR DE AMBIENTE

Herou sobre recolección del 31 y 1º: "Trabajamos y mucho, pero además pedimos a la población que se involucre"

Dejá tu comentario