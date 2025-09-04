Un gran incendio provocó pérdidas totales en una gomería de La Paz: "Perdimos todo, no nos queda nada"

Un gran incendio causó pérdidas totales en una gomería de La Paz, en Canelones. El fuego comenzó en la noche del miércoles y consumió todo el local comercial, donde además está la casa de los propietarios, informó el jefe de Bomberos de Las Piedras Pedro Moreira.

Los bomberos lograron evitar que el fuego llegara a un depósito de leña cercano. Tras un trabajo que duró más de tres horas, los bomberos lograron extinguir el fuego.

No huno personas lesionadas, pero la familia que vivía allí perdió todo. "Perdimos todo, no nos queda nada", dijo María a Subrayado.

La familia necesita ayuda para reconstruir su casa. Colaboración al 093 870 781. FAMILIA GOMERÍA

Temas de la nota incendio

gomeria

La Paz