CANELONES

Un gran incendio provocó pérdidas totales en una gomería de La Paz: "Perdimos todo, no nos queda nada"

La madre del joven que trabajaba la gomería pidió ayuda. El incendio consumió el local donde además está la casa de la familia, dueña del local.

incnedio-gomería-canelones

Un gran incendio causó pérdidas totales en una gomería de La Paz, en Canelones. El fuego comenzó en la noche del miércoles y consumió todo el local comercial, donde además está la casa de los propietarios, informó el jefe de Bomberos de Las Piedras Pedro Moreira.

Los bomberos lograron evitar que el fuego llegara a un depósito de leña cercano. Tras un trabajo que duró más de tres horas, los bomberos lograron extinguir el fuego.

No huno personas lesionadas, pero la familia que vivía allí perdió todo. "Perdimos todo, no nos queda nada", dijo María a Subrayado.

incendio de una gomeria en la paz: bomberos trabajo para controlar el fuego
Incendio de una gomería en La Paz: Bomberos trabajó para controlar el fuego

La familia necesita ayuda para reconstruir su casa. Colaboración al 093 870 781.

FAMILIA GOMERÍA

