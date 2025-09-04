Un gran incendio causó pérdidas totales en una gomería de La Paz, en Canelones. El fuego comenzó en la noche del miércoles y consumió todo el local comercial, donde además está la casa de los propietarios, informó el jefe de Bomberos de Las Piedras Pedro Moreira.
Un gran incendio provocó pérdidas totales en una gomería de La Paz: "Perdimos todo, no nos queda nada"
La madre del joven que trabajaba la gomería pidió ayuda. El incendio consumió el local donde además está la casa de la familia, dueña del local.
Los bomberos lograron evitar que el fuego llegara a un depósito de leña cercano. Tras un trabajo que duró más de tres horas, los bomberos lograron extinguir el fuego.
No huno personas lesionadas, pero la familia que vivía allí perdió todo. "Perdimos todo, no nos queda nada", dijo María a Subrayado.
Seguí leyendo
Incendio de una gomería en La Paz: Bomberos trabajó para controlar el fuego
La familia necesita ayuda para reconstruir su casa. Colaboración al 093 870 781.
Lo más visto
este miércoles
Dos niños, tres adolescentes y dos adultos murieron en el incendio de una casa en Villa Española
Policiales
Buscan a un hombre de 28 años requerido por violencia de género; se llevó a sus hijos de 2 y 6 años
BPS
Devolución de excedente de aportes al Fonasa: ¿cómo saber si tiene saldo a cobrar y cuándo se hará el pago?
BUSCAN EN EL LITORAL
Buscan por tierra y aire en varios departamentos al hombre que se llevó por la fuerza a sus dos hijos en Soriano
CRIMEN DE 2024
Dejá tu comentario