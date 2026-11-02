Un gran incendio destruyó en la noche del domingo ocho ómnibus y cuatro camiones estacionados en un predio a cielo abierto de la empresa UCOT, según informa la Dirección Nacional de Bomberos en un comunicado publicado este lunes de mañana.
Un gran incendio destruyó ómnibus y camiones en un estacionamiento de Garzón y Batlle y Ordóñez
El incendio comenzó cerca de la hora 22 del domingo y el fuego consumió ocho ómnibus y cuatro camiones en un estacionamiento a cielo abierto que la empresa UCOT arrienda a privados.
Según supo Subrayado en el lugar, el predio es de Ucot pero lo alquila a una empresa privada de transporte de pasajeros y reparto de encomiendas.
El comunicado de Bomberos dice que los ómnibus estaban fuera de servicio, pero de acuerdo a lo informado a Subrayado en el lugar, las unidades sí estaban en uso.
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El fuego comenzó poco antes de la hora 22 en el predio ubicado en bulevar Batlle y Ordóñez esquina Eugenio Garzón.
“Al arribo de los efectivos se constató fuego generalizado en un total de 12 vehículos pesados, de los cuales ocho correspondían a ómnibus fuera de servicio, sin matrículas, y cuatro a camiones de reparto pertenecientes a la empresa DAC”, dice el informe de Bomberos.
“Los vehículos estaban estacionados a cielo abierto, separados entre sí por una distancia inferior a un metro. Las dotaciones desplegaron múltiples puntos de ataque desde ambos laterales, logrando, tras aproximadamente tres horas de arduo trabajo, la extinción total del incendio y evitando su propagación hacia otras unidades”, agrega Bomberos, y asegura que no hubo personas lesionadas.
En el lugar trabajaron dotaciones de la Unidad Belvedere, con apoyo de la Unidad Casavalle y camiones cisterna.
El Departamento de Investigaciones de Siniestros de la Dirección Nacional de Bomberos determinará ahora las causas del incendio.
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