Un gran incendio destruyó ómnibus y camiones en un estacionamiento de Garzón y Batlle y Ordóñez

Los ómnibus y camiones consumidos por el incendio. Foto: captura de pantalla de video de Bomberos.

Un gran incendio destruyó en la noche del domingo ocho ómnibus y cuatro camiones estacionados en un predio a cielo abierto de la empresa UCOT, según informa la Dirección Nacional de Bomberos en un comunicado publicado este lunes de mañana.

Según supo Subrayado en el lugar, el predio es de Ucot pero lo alquila a una empresa privada de transporte de pasajeros y reparto de encomiendas.

El comunicado de Bomberos dice que los ómnibus estaban fuera de servicio, pero de acuerdo a lo informado a Subrayado en el lugar, las unidades sí estaban en uso.

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El fuego comenzó poco antes de la hora 22 en el predio ubicado en bulevar Batlle y Ordóñez esquina Eugenio Garzón.

“Al arribo de los efectivos se constató fuego generalizado en un total de 12 vehículos pesados, de los cuales ocho correspondían a ómnibus fuera de servicio, sin matrículas, y cuatro a camiones de reparto pertenecientes a la empresa DAC”, dice el informe de Bomberos.

“Los vehículos estaban estacionados a cielo abierto, separados entre sí por una distancia inferior a un metro. Las dotaciones desplegaron múltiples puntos de ataque desde ambos laterales, logrando, tras aproximadamente tres horas de arduo trabajo, la extinción total del incendio y evitando su propagación hacia otras unidades”, agrega Bomberos, y asegura que no hubo personas lesionadas.

En el lugar trabajaron dotaciones de la Unidad Belvedere, con apoyo de la Unidad Casavalle y camiones cisterna.

El Departamento de Investigaciones de Siniestros de la Dirección Nacional de Bomberos determinará ahora las causas del incendio.