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JUJUY Y SAN FRUCTUOSO

Incendio en refugio del Mides en barrio Bella Vista obligó a evacuar a todas las personas allí alojadas

El incendio se registró este miércoles sobre el mediodía. Los bomberos controlaron el incendio y no hubo heridos.

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Un incendio se registró este miércoles al mediodía en el refugio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) del barrio Bella Vista, lo que obligó a evacuar a todas las personas allí alojadas.

El fuego comenzó en un segundo piso y los bomberos lograron controlar el incendio sin registrar personas heridas.

Al lugar concurrió la Policía ante la presencia de personas que portaban armas blancas, según constató en el lugar un equipo de Subrayado.

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Había 60 personas en el refugio cuando se inició el fuego en un depósito de colchones, dijo a Subrayado Daniel Gherard, jerarca de Mides. "Nadie va a quedarse sin su plaza por este accidente", afirmó.

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