Montevideo y otras zonas del sur del país están bajo advertencia amarilla por tormentas fuertes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para varias zonas del sur del país. Se actualizará a la hora 17:00.

El área podrá verse afectada por tormentas que estarán acompañadas de precipitaciones abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

La advertencia comprende todo el departamento de Montevideo y todo Canelones. También incluye otras localidades de Florida, Lavalleja, Maldonado y San José.

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Advertencia amarilla

Mirá las localidades afectadas.

Montevideo: todo el departamento.

Canelones: : todo el departamento.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico y San Gabriel.

Lavalleja: Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo y Villa del Rosario.

Maldonado: Bella Vista, Cerros Azules, Gerona, Gregorio Aznárez, Las Flores, Nueva Carrara, Pan de Azúcar, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís y Punta Colorada.

San José: Capurro, Ciudad del Plata, Juan Soler, Libertad, Rodríguez y San José de Mayo.

Inumet actualizó la advertencia a las 17:00 de este domingo.