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Montevideo y otras zonas del sur del país están bajo advertencia amarilla por tormentas fuertes

La advertencia de Inumet rige para todo Montevideo y Canelones, además de localidades. Mirá el detalle.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para varias zonas del sur del país. Se actualizará a la hora 17:00.

El área podrá verse afectada por tormentas que estarán acompañadas de precipitaciones abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

La advertencia comprende todo el departamento de Montevideo y todo Canelones. También incluye otras localidades de Florida, Lavalleja, Maldonado y San José.

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Advertencia amarilla

Mirá las localidades afectadas.

Montevideo: todo el departamento.

Canelones: : todo el departamento.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico y San Gabriel.

Lavalleja: Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo y Villa del Rosario.

Maldonado: Bella Vista, Cerros Azules, Gerona, Gregorio Aznárez, Las Flores, Nueva Carrara, Pan de Azúcar, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís y Punta Colorada.

San José: Capurro, Ciudad del Plata, Juan Soler, Libertad, Rodríguez y San José de Mayo.

Inumet actualizó la advertencia a las 17:00 de este domingo.

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