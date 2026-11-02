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ESTACIONAMIENTO INCENDIADO

Así quedaron los ocho ómnibus y cuatro camiones consumidos por las llamas el domingo de noche

Los ómnibus y camiones fueron afectados totalmente por el fuego cuando estaban en un estacionamiento el domingo de noche.

ómnibus-quemados-incendio-predio-Ucot

Cuatro camiones de reparto y ocho ómnibus de transporte de pasajeros fueron consumidos por las llamas el domingo de noche durante un incendio.

Estaban en un estacionamiento de Batlle y Ordóñez esquina Garzón cuando comenzó el incendio que ahora la Dirección Nacional de Bomberos investiga para determinar las causas.

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El predio estaba cerrado y es propiedad de la empresa de transporte de pasajeros Ucot, aunque los ómnibus y camiones pertenecen a otra empresa que alquiló el espacio para dejar allí sus vehículos, según explicaron a Subrayado en el lugar.

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