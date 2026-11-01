Este domingo 1° de noviembre la mañana se presenta templada y húmeda, con cielo parcialmente nublado. Hubo nieblas y neblinas matinales, señaló el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.
El domingo comienza soleado, con algunas nubes; Nubel Cisneros anuncia desmejoras en la noche y lluvias para el lunes
La jornada tendrá aumento gradual de nubosidad y desmejora hacia la noche por el suroeste. El lunes comenzará inestable, con lluvias y lloviznas aisladas. Mirá el pronóstico de Nubel Cisneros.
Durante la tarde continuará templada a cálida, con gradual aumento de nubosidad. El tiempo desmejorará en la noche por el suroeste.
Las temperaturas máximas previstas serán de 28 °C en el norte, 28 °C en el oeste, 25 °C en el sur y el este, y 23 °C en el área metropolitana.
Montevideo y otras zonas del sur del país están bajo advertencia amarilla por tormentas fuertes
Mirá el detalle de temperaturas.
NORTE:
MÁX. 28 °C
MÍN. 14 °C
SUR:
MÁX. 25 °C
MÍN. 14 °C
ESTE:
MÁX. 25 °C
MÍN. 14 °C
OESTE:
MÁX. 28 °C
MÍN. 14 °C
ÁREA METROPOLITANA:
MÁX. 23 °C
MÍN. 16 °C
Cisneros adelantó que el lunes comenzará húmedo e inestable, con mucha nubosidad que generará lluvias y lloviznas aisladas, aunque mejorará rápidamente. Durante la tarde seguirá templado a cálido, con cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas en la noche.
Dejá tu comentario