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pronóstico de nubel cisneros

El domingo comienza soleado, con algunas nubes; Nubel Cisneros anuncia desmejoras en la noche y lluvias para el lunes

La jornada tendrá aumento gradual de nubosidad y desmejora hacia la noche por el suroeste. El lunes comenzará inestable, con lluvias y lloviznas aisladas. Mirá el pronóstico de Nubel Cisneros.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado.

Este domingo 1° de noviembre la mañana se presenta templada y húmeda, con cielo parcialmente nublado. Hubo nieblas y neblinas matinales, señaló el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

Durante la tarde continuará templada a cálida, con gradual aumento de nubosidad. El tiempo desmejorará en la noche por el suroeste.

Las temperaturas máximas previstas serán de 28 °C en el norte, 28 °C en el oeste, 25 °C en el sur y el este, y 23 °C en el área metropolitana.

Foto: Subrayado.
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Mirá el detalle de temperaturas.

NORTE:
MÁX. 28 °C
MÍN. 14 °C

SUR:
MÁX. 25 °C
MÍN. 14 °C

ESTE:
MÁX. 25 °C
MÍN. 14 °C

OESTE:
MÁX. 28 °C
MÍN. 14 °C

ÁREA METROPOLITANA:
MÁX. 23 °C
MÍN. 16 °C

Cisneros adelantó que el lunes comenzará húmedo e inestable, con mucha nubosidad que generará lluvias y lloviznas aisladas, aunque mejorará rápidamente. Durante la tarde seguirá templado a cálido, con cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas en la noche.

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