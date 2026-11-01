El domingo comienza soleado, con algunas nubes; Nubel Cisneros anuncia desmejoras en la noche y lluvias para el lunes

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado.

Este domingo 1° de noviembre la mañana se presenta templada y húmeda, con cielo parcialmente nublado. Hubo nieblas y neblinas matinales, señaló el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

Durante la tarde continuará templada a cálida, con gradual aumento de nubosidad. El tiempo desmejorará en la noche por el suroeste.

Las temperaturas máximas previstas serán de 28 °C en el norte, 28 °C en el oeste, 25 °C en el sur y el este, y 23 °C en el área metropolitana.

Mirá el detalle de temperaturas. NORTE:

MÁX. 28 °C

MÍN. 14 °C SUR:

MÁX. 25 °C

MÍN. 14 °C ESTE:

MÁX. 25 °C

MÍN. 14 °C OESTE:

MÁX. 28 °C

MÍN. 14 °C ÁREA METROPOLITANA:

MÁX. 23 °C

MÍN. 16 °C Cisneros adelantó que el lunes comenzará húmedo e inestable, con mucha nubosidad que generará lluvias y lloviznas aisladas, aunque mejorará rápidamente. Durante la tarde seguirá templado a cálido, con cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas en la noche.

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