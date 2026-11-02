Un hombre resultó baleado en una pierna en la madrugada de este domingo en un baile de la ciudad de Rivera, ubicado en Nieto Clavera y Ceballos.
Un baile terminó a los tiros y con un baleado en Rivera
Varias personas llamaron a la Policía por desorden y disparos de arma de fuego en el local bailable.
Varias personas llamaron a la Policía para informar que se había generado un desorden y que escucharon detonaciones de arma de fuego.
En consecuencia hubo un herido en una pierna. Policías que llegaron al lugar lo trasladaron al hospital local donde se le constató orificio de entrada en la rodilla izquierda, con salida. Permanece internado, estable.
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La Policía se encuentra investigando el caso, junto a la Fiscalía local.
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