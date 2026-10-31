Todos los cortes de tránsito y desvíos de ómnibus en Montevideo por la visita del papa León XIV

Con motivo de la visita del papa León XIV a Uruguay y su llegada el viernes 6 de noviembre a Montevideo, la Intendencia comunicó los cortes de calles y el desvío de ómnibus que dispuso para la seguridad y agilidad de los movimientos del líder mundial de la Iglesia Católica.

La afectación del tránsito y el transporte de pasajeros alcanzará a toda la rambla de Montevideo y a zonas de los barrios Centro, Ciudad Vieja, La Blanqueada, Parque Batlle, Pocitos y Casavalle.

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“Por el armado del escenario en plaza Independencia para el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático (que será el día viernes 6 de noviembre) ya desde el lunes 2 de noviembre y hasta el martes 10, está previsto el corte de las intersecciones de plaza Independencia y Juncal, y de Ciudadela y San José”, dice la Intendencia en un comunicado.

“Esto implicará que las líneas de transporte que circulan por Buenos Aires y por plaza Independencia desviarán por la calle Liniers hacia San José”, agrega.

Viernes 6 de noviembre

“Se estima la llegada del papa León XIV al aeropuerto internacional de Carrasco sobre las 16.30 horas. Desde allí partirá a las 17 hacia Ciudad Vieja. El recorrido será: Av. de las Américas - Rafael Barradas – toda la rambla por la senda sur - Paraguay - 18 de Julio hasta Plaza Independencia”, detalla la comuna.

“Desde la hora 15 y hasta las 19 horas, aproximadamente, la rambla estará cerrada al este desde Julio Herrera y Obes hasta Barradas, mientras que hacia el Centro se cortará desde Carlos María Morales hasta Paraguay. Se recomienda, para ir hacia el este, tomar por la Av. Rivera o por Av. Italia”, indica la Intendencia.

“No se podrá estacionar desde la hora 8:00 del viernes en todo el trayecto de la rambla, ni tampoco en la calle Paraguay desde la rambla hasta 18 de Julio. Inspectores de tránsito moverán los vehículos que permanezcan ahí a lugares cercanos”, dice el comunicado.

“Posteriormente, el Santo Padre dará una misa en la Catedral de Montevideo. La Ciudad Vieja quedará cerrada a la circulación en el área desde la calle Treinta y Tres hasta Paraguay y entre 25 de Mayo y la rambla. Las líneas de transporte circularán por las paralelas al norte de 18 de Julio”, agrega.

“Se recomienda a la ciudadanía evitar la zona de la rambla, Centro y Ciudad Vieja en el horario de la tarde” del viernes 6.

“Luego de las 19 horas quedará cortada la circulación en Bv. Artigas entre Charrúa y Chaná (hacia el norte), en la Nunciatura Apostólica de Uruguay, donde se alojará el papa. El desvío del tránsito será por la avenida Luis Ponce”, finaliza el informe para el viernes 6.

Sábado 7 de noviembre

“Por la tarde, el papa visitará el barrio Casavalle sobre la hora 16. Por esto ya se encuentra cortada la circulación desde el martes 27 de octubre y hasta el martes 10 de noviembre, en la calle Dr. Martirené entre Leandro Gómez y Aparicio Saravia”, dice la Intendencia.

“Las líneas de transporte público 149 y 158 en sentido hacia el Centro desvían por Av. San Martín, Orsini Bertani, Enrique Claveaux, Víctor Escardó y Anaya, Justo Montes Pareja, Benigno Varela Fuentes, Orsini Bertani, Av. San Martín. En tanto las líneas 328 y 396, también hacia el centro, desvían por Martirené, Leandro Gómez y San Martín”, detalla.

“Con posterioridad a la visita a Casavalle, el Santo Padre visitará la sede de la Universidad Católica del Uruguay, por lo que se cortará la circulación en 8 de Octubre entre Bv. Artigas y Av. Centenario a las 17 horas”, dice el comunicado.

“Para finalizar la jornada, el papa León XIV oficiará desde las 19 horas una Vigilia de oración en el Estadio Centenario, para lo cual se desplazará desde la sede de la UCU por la calle Manuel Albo y Av. Italia. Por tal motivo, el sábado regirá desde la hora 8 hasta las 23 horas, una zona de exclusión desde Av. Ricaldoni hasta Cataluña, a cargo del Ministerio del Interior”, finaliza.