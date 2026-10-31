Ministerio del Interior llama a concurso para cubrir vacantes de operadores de cámaras de videovigilancia

El Ministerio del Interior tiene un llamado laboral a concurso público, abierto y acotado de oposición y méritos para cubrir nueve vacantes para el Área de Videovigilancia del Centro de Comando Unificado.

El llamado es para personas de 18 a 45 años residentes en el departamento de Montevideo y tendrán un régimen de 40 horas semanales contractuales. La remuneración es de 55.297 pesos nominales, incluye compromiso de gestión y presentismo.

La persona deberá monitorear los sistemas de videovigilancia para detectar delitos, situaciones de riesgo o emergencias, activar las alertas correspondientes y coordinar la respuesta policial y de emergencia, asegurando el registro de la información, detalla el Ministerio del Interior.

Seguí leyendo Interior reglamentó decreto para el control de municiones con trazabilidad desde la importación

El proceso de selección tendrá cinco etapas: control de requisitos excluyentes, formación y experiencia, prueba de oposición, prueba psicológica y entrevista con el tribunal de concurso. Los postulantes deberán obtener un mínimo del 50% de aprobación en cada etapa, con excepción de la formación y experiencia, que no tendrá carácter eliminatorio. La aprobación del concurso se alcanzará con un puntaje igual o superior al 60% del total del proceso. La lista de prelación tendrá un año de vigencia.

Hay plazo para inscribirse hasta el 11 de noviembre de 2026 inclusive, a través de un formulario web.

Por información del llamado, al correo electrónico [email protected] o a los teléfonos 2030 1529 y 2030 1530.

LABORATORISTA

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de Policía Científica, tiene un llamado abierto para cubrir dos cargos de laboratorista de análisis informático.

La convocatoria es para ciudadanos naturales o legales, de entre 18 y 45 años, con carné de salud vigente, título universitario expedido por la Universidad de la República o instituciones habilitadas el Ministerio de Educación y Cultura en Licenciatura en Informática, Licenciatura en Sistemas, Ingeniería en Analista en Informática o Licenciatura en Tecnologías de la Información. Las personas deben residir en Montevideo, Canelones o San José.

El llamado es para colaborar con los procesos y análisis forense de dispositivos electrónicos, que se llevan adelante en el Laboratorio de Análisis Informático de la Dirección Nacional de Policía Científica.

El régimen laboral es de 40 horas semanales con una remuneración de 70.811 pesos nominales, incluye compromiso de gestión y presentismo.

El plazo de inscripción vence el 11 de noviembre y se realiza a través de un formulario web.

El proceso de selección se desarrollará en las mismas etapas y con los mismos requisitos para su aprobación. Por más información, a través del correo electrónico [email protected] o a los teléfonos 2030 3334 / 2030 3345.