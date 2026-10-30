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CERRO DE MONTEVIDEO

Allanamiento en vivienda e inspección de vehículo permitió incautar mercadería de contrabando valuada en $2.800.000

El trabajo en conjunto de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol permitió la detención de un vehículo que llevaba varios bultos.

Ministerio del Interior

Ministerio del Interior

La Policía incautó mercadería de contrabando valuada por la Dirección Nacional de Aduanas en $2.800.000.

En el allanamiento realizado a la vivienda del Cerro, se incautó: 256 botellas de whisky de diferentes marcas, 230 botellas de bebidas alcohólicas de diferentes marcas, 144 latas de cerveza de diferentes marcas y 463.000 cigarrillos de distintas marcas.

Las tareas de inteligencia llevaron a los efectivos a detectar desplazamientos y trasbordos de vehículos que transportaban mercadería. En una camioneta color rojo incautaron 690 cartones de cigarrillos.

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El procedimiento se llevó adelante en el Cerro de Montevideo y estuvo a cargo del Departamento de Investigación de Delitos Especiales de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol.permitió incautar cigarrillos, bebidas alcohólicas y otros productos presuntamente ingresados en infracción aduanera. La mercadería fue valuada por la

En el marco de tareas de inteligencia desarrolladas por el Departamento de Investigación de Delitos Especiales de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, ante la posible existencia de

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