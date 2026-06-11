Un gran incendio afectó un depósito en Belloni y Matilde Pacheco y su propietario debió ser atendido por médicos en el lugar

Bomberos informa este jueves de mañana que un gran incendio se registró durante la madrugada en un depósito ubicado en la avenida Belloni y Matilde Pacheco, en Montevideo.

El llamado a los bomberos fue a las 2:46 y según el informe oficial, la primera dotación llegó al lugar a las 2:56. Allí constataron que se trataba de “un incendio generalizado que afectaba un depósito de unos 180 m²”.

“Debido a la magnitud del siniestro se solicitó apoyo de personal y abastecimiento hídrico, entre ellos camión cisterna de 30.000 litros y una cisterna de 10.000 litros para asegurar el suministro continuo de agua durante las operaciones de extinción”, dice el informe de Bomberos.

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“A las 04:15 fue requerida una unidad médica para asistir al propietario del establecimiento. No se registraron personas fallecidas como consecuencia del incidente”, agrega la Dirección de Bomberos.

“Durante el desarrollo de las tareas se verificaron daños estructurales que provocaron rupturas en muros linderos, por lo que se solicitó la intervención de un profesional arquitecto para la evaluación correspondiente. Finalizadas las tareas de extinción y control, se hizo presente personal del Departamento de Investigación de Siniestros, que asumió las actuaciones para determinar el origen y la causa del incendio”, concluye el informe oficial.