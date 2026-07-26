Más de 220.000 evacuados en Francia por un incendio forestal que lleva arrasadas más de 40.000 hectáreas

Más de 220.000 personas han sido evacuadas en una zona del suroeste de Francia debido a un incendio forestal que ha arrasado 42.000 hectáreas y ha obligado a cerrar autopistas y líneas ferroviarias, anunciaron las autoridades este domingo.

Más de 50.000 personas adicionales tuvieron que abandonar sus casas cerca de Burdeos, en una región conocida por sus viñedos, lo que eleva los evacuados a más de 220.000, únicamente por este fuego.

Las llamas y los vientos han obligado a cerrar la carretera principal A63 que conecta Burdeos con la frontera española, informaron las autoridades regionales.

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La compañía ferroviaria SNCF también detuvo el tráfico al sur de esa ciudad.

En una entrevista publicada el domingo por el diario La Tribune, el ministro del Interior, Laurent Nunez, reconoció que llevará tiempo controlar el fuego y hasta entonces los habitantes y turistas evacuados no podrán regresar.

Según la prefectura regional el fuego ha quemado unas 42.000 hectáreas, lo que lo convierte en uno de los más devastadores en Francia desde la Segunda Guerra Mundial. En 1949 un incendio devoró unas 50.000 hectáreas.

El ejército francés ha enviado a 1.500 soldados para ayudar a cientos de bomberos exhaustos que luchan contra las llamas desde hace casi una semana.

El calor causa remolinos que han convertido el incendio forestal en "errático e incontrolable", dijo el capitán de bomberos Nicolas Braz.

Otras decenas de miles de personas se han visto obligadas a desalojar por otros incendios forestales en Francia, así como en el centro de España.

En este país vecino la situación también es desalentadora.

El Ministerio del Interior español anunció una serie de nuevas evacuaciones a última hora del sábado mientras los incendios forestales arrasaban cerca de Madrid, incluida la provincia de Toledo, al suroeste de la capital española.

"La situación es compleja", declaró a periodistas el ministro Fernando Grande-Marlaska.

Estos incendios son consecuencia de la mayor inflamabilidad de los bosques y la vegetación debido a la sequía y a las olas de calor excepcionales que se han sucedido desde junio en Europa, consecuencia, según los científicos, del cambio climático.

FUENTE: AFP.