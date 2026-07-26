Un motociclista murió en ruta 6, a la altura del kilómetro 19, tras chocar con un camión, que ocurrió este domingo a las 17:15, aproximadamente.
Murió un motociclista tras chocar con un camión que circunvalaba una rotonda en ruta 6
El siniestro ocurrió en la tarde de este domingo, sobre las 17:15 horas, en el kilómetro 19 de la ruta 6. El motociclista murió en el lugar.
El camión estaba circunvalando la rotonda existente en el lugar cuando ocurrió el siniestro.
Está obstruida la senda de salida de Montevideo, mientras trabajan en la escena.
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