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RUTA PARCIALMENTE OBSTRUIDA

Murió un motociclista tras chocar con un camión que circunvalaba una rotonda en ruta 6

El siniestro ocurrió en la tarde de este domingo, sobre las 17:15 horas, en el kilómetro 19 de la ruta 6. El motociclista murió en el lugar.

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Un motociclista murió en ruta 6, a la altura del kilómetro 19, tras chocar con un camión, que ocurrió este domingo a las 17:15, aproximadamente.

El camión estaba circunvalando la rotonda existente en el lugar cuando ocurrió el siniestro.

Está obstruida la senda de salida de Montevideo, mientras trabajan en la escena.

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