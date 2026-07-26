Tanqueta del Ejército utilizada por la Policía tuvo "rotura en la conexión de una balona", fue reparada y está operativa

Volvió a patrullar este domingo por la noche y en el Marconi la tanqueta que el Ejército Nacional prestó al Ministerio del Interior.

En un comunicado interno del Ejército al que accedió Subrayado, se informa las Fuerzas Armadas que un equipo mecánico constató "que había una rotura en la conexión de una balona del sistema de aire" y que fue reparada "de forma inmediata".

Para este domingo, el vehículo Cóndor estaba "en perfectas condiciones de operación" y descartó otras "roturas y pérdidas".

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La tanqueta (de las cuatro en préstamo) comenzó a ser utilizada por la Policía el viernes. Luego, debió ser parada para lo que el Ministerio del Interior definió a Subrayado como "ajustes técnicos".

El vehículo, de 9.000 kilos, fue sometido a esos ajustes este sábado y domingo luego de los primeros kilómetros recorridos a disposición de la Policía.

“El vehículo cumplió con el patrullaje establecido y continúa incorporado a los operativos”, aseguraron, sin embargo, desde la cartera. Y agregaron que, “según la información proporcionada por la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe), se están realizando ajustes técnicos como a cualquier vehículo que se incorpora recientemente al patrullaje”.

En la tarde de este domingo, Interior comunicó que "el vehículo Cóndor, incorporado el viernes a esa Unidad, se encuentra plenamente operativo y realizando tareas de patrullaje en la Zona Oeste de Montevideo".