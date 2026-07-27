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CON EL CANCILLER LUBETKIN

Yamandú Orsi viajó a Perú este lunes, para estar en la asunción de Keiko Fujimori

Fujimori ganó en segunda vuelta a Roberto Sánchez y asume el poder este martes 28 de julio.

ORSI PERU AFP FOCO UY

El presidente de la República, Yamandú Orsi, acompañado por el canciller Mario Lubetkin, viajaron este lunes hacia Perú, donde este martes participarán de la ceremonia de asunción de la presidenta electa, Keiko Fujimori.

Fujimori, de 51 años, venció en la segunda vuelta por un estrecho margen al izquierdista Roberto Sánchez. La mandataria electa asumirá el poder este 28 de julio, a las 12:45 de Uruguay.

Perú ha tenido ocho presidentes diferentes desde 2016. Varios de ellos fueron destituidos por el Congreso, donde el fujimorismo es una fuerza importante, o renunciaron antes.

Yamandú Orsi en Salto. Foto: Hugo Lemos, corresponsal de Subrayado.
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FUENTE: Con información de AFP

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