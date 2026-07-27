El MSP informó este lunes a la hora 14 que ya se completó toda la agenda abierta para la vacuna contra el meningococo, y que en breve volverá a abrir la agenda para nuevas inscripciones.
El MSP informa que se completó toda la agenda abierta este lunes para la vacuna gratis del meningococo
“Los cupos disponibles para esta etapa se han completado”, dice el MSP en un comunicado, y agrega que “próximamente se habilitarán nuevos cupos”. Este lunes se agendaban niños de 11 a 15 años.
“Los cupos disponibles para esta etapa se han completado”, dice el comunicado del Ministerio de Salud Pública.
“Sabemos que muchas familias están esperando acceder a un turno y comprendemos la importancia de esta vacunación. Agradecemos su paciencia y comprensión. Próximamente se habilitarán nuevos cupos por esta misma vía. La reapertura de la agenda será informada a través de los canales de comunicación del Ministerio de Salud Pública (redes sociales y web)”, finaliza el comunicado.
El MSP abrió la agenda para que niños y adolescentes de 11 a 15 años reciban gratis la vacuna contra el meningococo
Este lunes desde la hora 9 se abrió la agenda para niños y adolescentes de 11 a 15 años.
A partir del lunes 3 de agosto se abre la agenda para niños de 9 y 10 años.
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