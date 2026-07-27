El MSP informa que se completó toda la agenda abierta este lunes para la vacuna gratis del meningococo

El MSP informó este lunes a la hora 14 que ya se completó toda la agenda abierta para la vacuna contra el meningococo, y que en breve volverá a abrir la agenda para nuevas inscripciones.

“Los cupos disponibles para esta etapa se han completado”, dice el comunicado del Ministerio de Salud Pública.

“Sabemos que muchas familias están esperando acceder a un turno y comprendemos la importancia de esta vacunación. Agradecemos su paciencia y comprensión. Próximamente se habilitarán nuevos cupos por esta misma vía. La reapertura de la agenda será informada a través de los canales de comunicación del Ministerio de Salud Pública (redes sociales y web)”, finaliza el comunicado.

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Este lunes desde la hora 9 se abrió la agenda para niños y adolescentes de 11 a 15 años.

A partir del lunes 3 de agosto se abre la agenda para niños de 9 y 10 años.