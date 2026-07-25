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BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL

Amplían hasta el 31 de julio el plazo para presentar el certificado de estudio y seguir cobrando la asignación familiar

Quienes no presenten el certificado antes de esa fecha verán suspendido el pago de la asignación a partir de setiembre de 2026, hasta regularizar la situación, advierte el BPS.

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El plazo que tienen los adultos a cargo de niños y adolescentes para presentar el certificado de estudio y poder seguir cobrando la asignación familiar fue extendido hasta el viernes 31 de julio, informó el Banco de Previsión Social (BPS).

El certificado de estudio se debe ingresar a través de la página web del BPS en la Sección Servicios en Línea. En caso de que el responsable deba ingresar el certificado de inscripción y el niño o adolescente asista a un centro de enseñanza pública, lo puede hacer en la misma sección o presentarlo en forma presencial, sin agenda previa, en las oficinas del BPS de todo el país, pero debe estar firmado y sellado por la dirección del centro.

Si el niño o adolescente asiste a un centro privado, los responsables deberán solicitar que la institución envíe el certificado de inscripción al BPS.

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Quienes no presenten el certificado antes del 31 de julio verán suspendido el pago de la asignación familiar a partir de setiembre de 2026, hasta regularizar la situación, advierte el BPS.

Esta acción está alineada con la estrategia interinstitucional de revinculación educativa iniciada en 2025, en la que participan ANEP, Mides, INAU, BPS, MEC e Inisa, con la colaboración del Ministerio del Interior y ONFI, para garantizar el derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes del país.

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