Investigan el homicidio de una mujer de 81 años encontrada con puñaladas en cuello y tórax

La Policía investiga el homicidio de una mujer de 81 años en Cerrito. La nieta de la mujer, una adolescente de 13 años que según la Policía tiene problemas psiquiátricos, dio varias versiones, dijo que su abuela se había suicidado y también habría admitido que cometió el crimen, pero se investiga.

La víctima estaba dentro de un apartamento con varias puñaladas, en San Martín y Aparicio Saravia.

Según información policial, al llegar los efectivos al lugar, la nieta de la víctima dijo que su abuela se había suicidado, pero la escena no coincidía con la información y la adolescente habría admitido el crimen.

"Sobre las 16:05 horas, efectivos concurrieron al lugar tras recibirse un llamado que alertaba sobre una persona lesionada en el interior de un apartamento. Al arribar, se encontraba en el lugar una adolescente de 13 años, quien manifestó haber escuchado gritos provenientes del interior de la vivienda y, al salir del baño, encontró a la mujer tendida en el suelo, solicitando ayuda a vecinos", señala el comunicado oficial del Ministerio del Interior. "Al ingresar al apartamento, los policías ubicaron a una mujer de 81 años con múltiples heridas de arma blanca", agrega el texto. Una emergencia móvil constató la muerte en el lugar.

La víctima presenta al menos diez puñaladas en cuello y tórax, indica la información primaria que también señala que el arma blanca fue encontrada en la escena, pero alguien la había limpiado.

La investigación está a cargo de Fiscalía de Homicidios, la escena fue preservada y trabajaron en el lugar Policía Científica, Departamento de Delitos contra la Persona y Departamento de Homicidios.