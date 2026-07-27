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El MSP abrió la agenda para que niños y adolescentes de 11 a 15 años reciban gratis la vacuna contra el meningococo

Los niños y adolescentes de 11 a 15 años deben agendarse en la web del MSP. La agenda se divide por regiones y se reserva día, hora y local donde recibir la vacuna contra el meningococo.

El MSP abrió la agenda para que niños y adolescentes de 11 a 15 años reciban gratis la vacuna contra el meningococo.

El MSP abrió la agenda para que niños y adolescentes de 11 a 15 años reciban gratis la vacuna contra el meningococo.

Vacuna contra el meningococo.&nbsp;

Vacuna contra el meningococo. 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) abrió este lunes 27 de julio la agenda para que niños y adolescentes de 11 a 15 años reciban de forma gratuita la vacuna contra la bacteria meningococo.

Dentro de cada región se elige el departamento que corresponde y el vacunatorio, para luego elegir el día y la hora disponible.

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“Desde el 27 de julio de 2026 la agenda está destinada exclusivamente a niños, niñas y adolescentes de 11, 12, 13, 14 y 15 años, de acuerdo con la etapa actual de implementación de la estrategia de vacunación”, dice el MSP en el sitio de agenda.

“Esta es una agenda temporal, creada exclusivamente para acompañar la ampliación de la estrategia de vacunación contra el meningococo. A medida que se incorporen nuevos grupos de edades, esta agenda se actualizará para habilitar los correspondientes turnos”, agrega el portal.

A partir del lunes 3 de agosto quedará habilitada la agenda para niños de 9 y 10 años, completando así la franja etaria que va de 9 a 15 años.

El MSP recuerda que “es indispensable concurrir al vacunatorio con la cédula de identidad del niño, niña o adolescente”, y agrega que si se agenda una persona que no pertenece al grupo de edades habilitado, “no podrá recibir la vacuna, aunque tenga una reserva confirmada”.

Los niños pequeños no requieren agenda previa

El MSP recuerda que “los niños y niñas comprendidos en los demás grupos definidos en la estrategia de vacunación (2 meses, 4 meses y 15 meses de edad para vacuna MenB, y niños y niñas de 12 meses para vacuna Menfive) no necesitan agendarse. Pueden concurrir directamente a cualquier vacunatorio habilitado, como se viene realizando hasta el momento”.

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