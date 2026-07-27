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LA PAZ

Una mujer de 47 años está grave en CTI tras ser agredida en la calle por un hombre con quien mantenía un vínculo

El hecho ocurrió en La Paz. El agresor, de 41 años, con antecedentes penales, fue detenido en Florida. Está a disposición de la Fiscalía.

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Una mujer de 47 años está grave internada en el CTI tras ser agredida por un hombre de 41, con quien mantenía un vínculo previo, en un hecho de violencia ocurrido en la ciudad de La Paz, en Canelones.

Alertada la Policía por un altercado en la vía pública, los efectivos llegaron a las calles Manuel Tiscornia y Treinta y Tres, donde encontraron a la víctima inconsciente y gravemente lesionada. La mujer fue trasladada de urgencia a un centro asistencial y derivada a cuidados intensivos, donde permanece internada con diagnóstico reservado.

Personal de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Florida logró ubicar al presunto autor de la agresión, que estaba requerido, en la vía pública. El hombre, que cuenta con antecedentes penales, fue detenido y trasladado a La Paz. Permanece a disposición de la Fiscalía de Las Piedras de 2º turno.

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Policía Científica realizó el relevamiento de la escena donde ocurrió la agresión, mientras los investigadores recabaron el testimonio de testigos y los registros de las cámaras de seguridad.

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