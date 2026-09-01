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Choque entre un auto y un taxi en Barrio Sur dejó una pasajera herida: el vuelco quedó filmado

El accidente ocurrió en el cruce de Aquiles Lanza y Maldonado, una esquina con semáforos. Una cámara de vigilancia registró el momento del choque y muestra cómo un hombre que caminaba por la vereda se salvó por centímetros de ser alcanzado.

Video cedido a Subrayado.

Captura del video cedido a Subrayado.

Captura del video cedido a Subrayado.

Un auto blanco y un taxi chocaron este martes en el cruce de Aquiles Lanza y Maldonado, en Barrio Sur.

El auto, un Fiat, circulaba por Aquiles Lanza, mientras que el taxi lo hacía por Maldonado. Ambos vehículos chocaron en una esquina que tiene semáforos y la Policía trabaja para determinar cuál de los dos conductores cruzó de forma indebida.

El choque quedó registrado por una cámara de vigilancia a la que accedió Subrayado. En las imágenes se observa además cómo un hombre que caminaba por la vereda se salvó por centímetros de ser alcanzado por el auto blanco.

Foto: Subrayado.
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En el auto viajaban un hombre y dos niños, uno de 5 años —que iba en una silla de retención infantil— y una niña de 9 años. Los tres fueron asistidos y dados de alta.

En tanto, una pasajera del taxi resultó lesionada al golpearse contra la mampara. El taxista no sufrió lesiones.

La Policía aguarda un segundo diagnóstico médico para determinar la entidad de la lesión de la pasajera.

Como consencuencia del choque, están cortadas las siguientes calles: Aquiles Lanza, entre Canelones y Maldonado; y Maldonado, entre Carlos Quijano y Ejido.

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