RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRESIDENCIA

Orsi encabeza un nuevo Consejo de Ministros con agenda abierta en Torre Ejecutiva

El presidente Orsi convocó a su Consejo de Ministros para este martes desde las 09:30 en la sede de Presidencia, en Torre Ejecutiva. Varios temas de actualidad serán discutidos con el mandatario.

Consejo de Ministros este martes 1 de setiembre, con todos los ministros en sala y ningún subsecretario. Foto: Presidencia.

Consejo de Ministros este martes 1 de setiembre, con todos los ministros en sala y ningún subsecretario. Foto: Presidencia.

El presidente Orsi convocó para este martes a un nuevo Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia.

La reunión se realizará con agenda abierta y varios temas de actualidad en la gestión del gobierno estarán sobre la mesa.

El encuentro comienza a las 9:30 y se realiza en momentos en que el Parlamento se apresta a votar de forma definitiva, en los próximos días, el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, con asignación de nuevos recursos para el 2027 en varias áreas definidas como prioritarias para el gobierno.

Alejandro Sánchez y el presidente Orsi, en un Consejo de Ministros. Foto: imágenes de Presidencia.
Seguí leyendo

Alejandro Sánchez dijo que "hubo una confusión en las declaraciones del presidente" Orsi sobre denuncias por HIF Global

En estos días también se termina de negociar con la empresa HIF Global para intentar acordar el precio que pagará por la energía a utilizar en la proyectada planta de hidrógeno verde en Paysandú.

La oposición reclama que el acuerdo final ente el gobierno y la multinacional se demora y señala el riesgo de que la inversión se vaya a otro país de la región.

En desarrollo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
CANELONES

Militar a contramano causó siniestro fatal en Las Piedras; iba con tres menores en salida no autorizada de INAU
hay un identificado

En imágenes: así es la pieza oculta del Campeón del Siglo que hinchas de Peñarol usaron durante el clásico
Accidente fatal

Una joven en moto murió al ser chocada por un auto que cruzó la Rambla en Ciudad Vieja
Secretario de Presidencia

Alejandro Sánchez dijo que "hubo una confusión en las declaraciones del presidente" Orsi sobre denuncias por HIF Global
imágenes CON DRON

Video: así fue el enfrentamiento entre hinchas de Peñarol y policías tras el clásico; también muestra el ingreso a la pieza oculta

Te puede interesar

Consejo de Ministros este martes 1 de setiembre, con todos los ministros en sala y ningún subsecretario. Foto: Presidencia.
PRESIDENCIA

Orsi encabeza un nuevo Consejo de Ministros con agenda abierta en Torre Ejecutiva
Alfredo Clavijo: Está sembrado de policías Montevideo y se va a ir incrementando cada día más esa fuerza video
Jefe de Policía de Montevideo

Alfredo Clavijo: "Está sembrado de policías Montevideo y se va a ir incrementando cada día más esa fuerza"
Foto: FocoUy. 
recluido en rivera

Desde la cárcel, un recluso estafaba con la venta de garrafas de gas y le sumaron 6 meses de prisión

Dejá tu comentario