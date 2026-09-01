Orsi encabeza un nuevo Consejo de Ministros con agenda abierta en Torre Ejecutiva

Consejo de Ministros este martes 1 de setiembre, con todos los ministros en sala y ningún subsecretario. Foto: Presidencia.

El presidente Orsi convocó para este martes a un nuevo Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia.

La reunión se realizará con agenda abierta y varios temas de actualidad en la gestión del gobierno estarán sobre la mesa.

El encuentro comienza a las 9:30 y se realiza en momentos en que el Parlamento se apresta a votar de forma definitiva, en los próximos días, el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, con asignación de nuevos recursos para el 2027 en varias áreas definidas como prioritarias para el gobierno.

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En estos días también se termina de negociar con la empresa HIF Global para intentar acordar el precio que pagará por la energía a utilizar en la proyectada planta de hidrógeno verde en Paysandú.

La oposición reclama que el acuerdo final ente el gobierno y la multinacional se demora y señala el riesgo de que la inversión se vaya a otro país de la región.

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