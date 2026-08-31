Liberaron al cuarto detenido por rapiña al BROU; auto utilizado estuvo en su casa pero declaró que "no tenía conocimiento"

Recuperó la libertad el hombre que fue detenido este lunes por la rapiña al BROU de Pando.

Su abogado, Daniel Urroz, aseguró que estaba en calidad testigo y quedó como indagado por "un malentendido".

El vehículo utilizado para el asalto estuvo en la casa del hombre, pero su defensa aseguró que "no tenía conocimiento" porque no estaba y que "no conoce" a los involucrados.

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Por este caso, el viernes fueron imputados dos hombres, de 43 y 45 años. El primero, por la rapiña, entre otros delitos, era el conductor del auto de alta gama en el que fugaron. El otro fue imputado por armas que tenía cuando lo detuvieron en el marco de la investigación. Otro, de 43 años, fue imputado el sábado por encubrimiento.

Además, hay pedido de colaboración del Ministerio del Interior para dar con otros dos delincuentes que participaron del robo, uno de ellos iba a cara descubierta. Son Inti Camilo Cuba Vignolo, de 38 años, y a Paul Alexander Cosella Cabrera, de 32 años.

El caso

El robo al Banco República ocurrió el pasado 24 de agosto. Cuatro delincuentes con escopetas y armas 9mm ingresaron a la sucursal de Pando y luego se dieron a la fuga en un auto de alta gama (donde los esperaba el quinto delincuente) que luego chocaron y abandonaron en Barros Blancos. Finalmente le robaron la camioneta a un conductor que justo pasaba por el lugar, y escaparon.

Los delincuentes se llevaron 10 millones de pesos, 70 mil dólares y 90 mil euros. En dólares, el robo asciende a cerca de 420.000, según el tipo de cambio.

En el asalto, que duró poco más de un minuto, los delincuentes golpearon a un guardia de seguridad y le quitaron su arma de fuego.