Una joven en moto murió al ser chocada por un auto que cruzó la Rambla de Montevideo, en Ciudad Vieja

Foto: Subrayado.

Una joven de 21 años murió este domingo de noche al ser chocada por la conductora de un auto, una mujer de 28 años.

Según la información policial a la que accedió Subrayado, la joven circulaba por la Rambla mientras que la otra conductora lo hacía por Zabala. El auto, al llegar a la Rambla, cruzó y chocó a la motociclista.

La víctima murió en el lugar. Médicos constataron su fallecimiento a las 23:30. La Policía hizo las pericias correspondientes en el lugar y ahora la Fiscalía determinará las responsabilidades.

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