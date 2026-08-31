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Accidente fatal

Una joven en moto murió al ser chocada por un auto que cruzó la Rambla de Montevideo, en Ciudad Vieja

El accidente fatal ocurrió en la Rambla, esquina Zabala. La joven circulaba por la Rambla mientras que una conductora de un auto quiso cruzar y terminó chocándola.

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Foto: Subrayado. 

Una joven de 21 años murió este domingo de noche al ser chocada por la conductora de un auto, una mujer de 28 años.

Según la información policial a la que accedió Subrayado, la joven circulaba por la Rambla mientras que la otra conductora lo hacía por Zabala. El auto, al llegar a la Rambla, cruzó y chocó a la motociclista.

La víctima murió en el lugar. Médicos constataron su fallecimiento a las 23:30. La Policía hizo las pericias correspondientes en el lugar y ahora la Fiscalía determinará las responsabilidades.

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