Un enorme elefante marino de cuatro toneladas estuvo varias horas en la costa de Maldonado y luego volvió al mar, según constató el activista por la naturaleza y fotógrafo Antonio Ripoll.

El animal apareció en la playa del balneario San Francisco, al lado de Piriápolis, y se trata de un ejemplar macho adulto, rara vez visto en la costa de Uruguay.

Ripoll estimó que el elefante marino pesaba 4 toneladas y que medía 6 metros de largo.

