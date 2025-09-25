Un enorme elefante marino de cuatro toneladas estuvo varias horas en la costa de Maldonado y luego volvió al mar, según constató el activista por la naturaleza y fotógrafo Antonio Ripoll.
El activista y fotógrafo Antonio Ripoll explicó a Subrayado las características del enorme elefante marino que apareció en las costas de Maldonado, estuvo varias horas y luego volvió al mar.
El animal apareció en la playa del balneario San Francisco, al lado de Piriápolis, y se trata de un ejemplar macho adulto, rara vez visto en la costa de Uruguay.
Ripoll estimó que el elefante marino pesaba 4 toneladas y que medía 6 metros de largo.
