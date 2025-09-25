El sindicato de maestros de Montevideo(Ademu) realiza este jueves un paro durante todo el día por la agresión a una maestra en la escuela 143 de Casabó.
Sindicato de maestros de Montevideo realiza un paro de 24 horas este jueves por agresión a una maestra
El paro convocado por el sindicato de maestros en Montevideo es por la agresión a una maestra en la escuela 143 de Casabó.
Ademu tiene resuelto desde hace varios años convocar a un paro cada vez que una maestra o maestro es agredido.
El paro incluye una asamblea convocada para la hora 18 en el local sindical de Sutel.
Sindicato de funcionarios sostiene que presupuesto para ASSE "es insuficiente" y anuncia medidas
