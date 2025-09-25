RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Sindicato de maestros de Montevideo realiza un paro de 24 horas este jueves por agresión a una maestra

El paro convocado por el sindicato de maestros en Montevideo es por la agresión a una maestra en la escuela 143 de Casabó.

Escuela 143 de Casabó. Foto: Marcelo Auyanet, Subrayado.

Escuela 143 de Casabó. Foto: Marcelo Auyanet, Subrayado.

Ademu tiene resuelto desde hace varios años convocar a un paro cada vez que una maestra o maestro es agredido.

El paro incluye una asamblea convocada para la hora 18 en el local sindical de Sutel.

sindicato de funcionarios sostiene que presupuesto para asse es insuficiente y anuncia medidas
Seguí leyendo

Sindicato de funcionarios sostiene que presupuesto para ASSE "es insuficiente" y anuncia medidas
image
Temas de la nota

Lo más visto

video
ENCONTRARON EL AUTO DE LOS ATACANTES

Esperaron a que saliera de la cárcel para atacarlo a tiros: dos heridos tras enfrentamiento en la puerta del exComcar
hay cuatro detenidos

Triple homicidio en el Gran Buenos Aires: hallan los cuerpos de tres jóvenes desaparecidas
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Inspectores harán controles aleatorios por estacionamiento en veredas y doble fila frente a colegios
picadas en nuevo parís

Operaron a la niña de 5 años que fue atropellada por una moto en Nuevo París; sigue en CTI
fiscalización

Estos son los lugares donde la IMM colocará nuevos radares, y los puntos donde ya no existirán

Te puede interesar

Mataron de varios disparos a un hombre dentro de su casa en el barrio Reducto
MONTEVIDEO

Mataron de varios disparos a un hombre dentro de su casa en el barrio Reducto
Escuela 143 de Casabó. Foto: Marcelo Auyanet, Subrayado.
MONTEVIDEO

Sindicato de maestros de Montevideo realiza un paro de 24 horas este jueves por agresión a una maestra
La semana termina con frío e incluso con heladas; para el sábado se prevén lluvias y tormentas
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

La semana termina con frío e incluso con heladas; para el sábado se prevén lluvias y tormentas

Dejá tu comentario