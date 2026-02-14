Un condenado y un imputado por hurtos en vehículos; en uno de los casos había cheques por 1.500.000 pesos

Un hombre de 34 años fue condenado y otro de 33 resultó imputado en el marco de la investigación de varios hurtos de objetos de adentro de vehículos en la ciudad de Maldonado .

En uno de los robos , cometido en la madrugada del lunes 9 de febrero, hurtaron de una camioneta estacionada sobre la calle Román Guerra del barrio Norte de la capital departamental una mochila con documentos, una tarjeta de débito, 25.000 pesos en efectivo y una chequera con varios cheques por un 1.500.000 pesos.

Efectivos del área de Investigaciones analizaron las cámaras de videovigilancia de la zona y tras recabar varios indicios, lograron identificar a un hombre de 34 años, sin antecedentes penales, como posible responsable del hecho, así como de otros robos similares cometidos los días 23, 25, 26 y 27 de enero.

En tanto, la Policía pudo establecer que un hombre de 33 años, con antecedentes penales y también relacionado con los hurtos, utilizó la tarjeta de débito robada para comprar en varios comercios de Maldonado.

La Fiscalía de Maldonado de 2º turno ordenó la detención de ambos. El hombre de 34 años fue detenido en Agapito Parabera y Simón del Pino durante un operativo policial de prevención de delitos. Tras la audiencia judicial, fue condenado como responsable de cinco hurtos a cuatro meses de prisión y 16 meses de libertad a prueba, en los que deberá fijar domicilio, presentarse una vez por semana en la comisaría y prestar servicios comunitarios dos horas semanales durante un día, por un plazo de diez meses.

Por su parte, el hombre de 33 años, que utilizó la tarjeta de débito, fue detenido por policías de la Unidad de Respuesta Policial Móvil de Zona Operacional II de Maldonado en un operativo en la zona de la calle Indígenas del barrio Maldonado Nuevo. Declaró en Fiscalía y la Justicia dispuso la imputación por fraude informático. Como medida cautelar deberá cumplir con arresto domiciliario total con colocación de tobillera electrónica por 180 días.