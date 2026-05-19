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"ahora veremos en la Justicia"

Intendente de Cerro Largo denunciará ante la Justicia a la administración anterior por irregularidades

El intendente de Cerro Largo Cristian Morel denunciará ante la Justicia a la anterior administración, del también nacionalista José Yurramendi por varias irregularidades descubiertas en una auditoría.

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El intendente de Cerro Largo Cristian Morel anunció que denunciará ante la Justicia a la anterior administración, del también nacionalista José Yurramendi, por varias irregularidades descubiertas en una auditoría recién terminada, que ahora derivará en investigaciones administrativas en varias áreas de la comuna.

“Estamos dejando arriba de la mesa el resultado de una auditoría y empezamos con investigaciones administrativas, que preliminarmente creemos que hay indicios para llegar a la Justicia”, dijo Morel a Subrayado.

“Para mi es muy importante haberlo hecho y dejar en claro que no hubo presión de ningún tipo de mi partido”, aclaró.

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Consultado sobre qué irregularidades detectó en la administración de Yurramendi, el intendente dijo que hubo “desorden” y “cosas que no se hacían bien”.

Y detalló: “El 87% de las cosas que se compraban no tenían un proceso de compra. El 90% era destinado a 20 proveedores, cuando hoy la Intendencia le está comprando a casi 200. Hay licitaciones que ni siquiera tienen un tribunal que haya tomado una decisión. Hay compras que superan el monto de compra directa y que debería haber ido a licitación. Y también hay licitaciones que no se ha encontrado la documentación”.

“La Intendencia recibió dinero y cuando ingresamos el 10 de julio, comprobamos que a los dineros que se habían recibido de algunas partidas no le habían dado el destino que deberían darle. Y también se ha detectado que al funcionario se le retenía por diferentes conceptos y ese dinero no era volcado a dichas financieras”, detalló.

Todo esto “se ha comprobado en la auditoría, ahora veremos en la Justicia”.

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