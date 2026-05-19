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Ataque

Un hombre de 41 años fue apuñalado por otro en un bar en Salto

La víctima dijo que el agresor, a quien no conoce, ingresó al bar y lo atacó. Afirmó que desconoce el motivo.

Foto: Subrayado. Emergencias, Hospital de Salto.

Foto: Subrayado. Emergencias, Hospital de Salto.

Un hombre de 41 años tuvo que ser asistido en el Hospital de Salto luego de que, en esa ciudad, fuera atacado con un arma blanca cuando se encontraba en un bar.

La víctima dijo que se encontraba dentro del local cuando el agresor ingresó y lo apuñaló. Afirmó que no sabe quién es y desconoce el motivo por el que fue atacado. Sin embargo, no quiso hacer la denuncia ante la Policía.

El bar está ubicado en Agraciada y Santos de Errandonea. Desde allí el herido fue trasladado al hospital local, donde los médicos le diagnosticaron una herida de arma blanca, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

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