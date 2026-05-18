Un perro alertó a su dueño y le salvó la vida durante un incendio ocurrido en una vivienda de Melo, en Cerro Largo. El animal murió atrapado dentro de la casa.
Un perro salvó a su dueño durante el incendio de su casa en Melo y murió
La mascota despertó a su dueño durante el incendio, pero no logró salir de la vivienda y murió.
El incendio ocurrió sobre las 2:30 de la madrugada de este lunes en una vivienda ubicada en la calle Cándido Monegal, en el barrio El Fogón.
Según dijeron fuentes de Bomberos a Subrayado, la mascota despertó al hombre, que al levantarse encontró la casa invadida por humo y llamas. Como pudo, salió hacia el exterior, pero no pudo sacar al perro. El animal no logró salvarse.
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El dueño de la vivienda resultó ileso. Bomberos trabajó en el lugar y las pérdidas fueron totales.
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