Delincuentes rompieron 78 nichos en el Cementerio del Norte y robaron placas de bronce

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Cementerio del Norte, Montevideo.

Delincuentes ingresaron al Cementerio del Norte durante la madrugada de este lunes, rompieron 78 nichos y robaron placas de bronce, dijeron fuentes policiales a Subrayado.

De momento, se desconoce la cantidad de placas hurtadas con los nombres de las personas fallecidas.

El robo fue sobre la 1:30. El encargado de seguridad llamó a la Policía para informar que los desconocidos estaban ingresando al predio. Enseguida, cometieron el delito.

El cementerio está ubicado en Avenida Burgues y Chimborazo, en Cerrito de la Victoria. Efectivos de la Policía Científica concurrieron al lugar para hacer los relevamientos correspondientes para la investigación.