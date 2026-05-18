Delincuentes ingresaron al Cementerio del Norte durante la madrugada de este lunes, rompieron 78 nichos y robaron placas de bronce, dijeron fuentes policiales a Subrayado.
Delincuentes rompieron 78 nichos en el Cementerio del Norte y robaron placas de bronce
El encargado de seguridad del cementerio llamó a la Policía para informar que los delincuentes estaban ingresando al predio.
De momento, se desconoce la cantidad de placas hurtadas con los nombres de las personas fallecidas.
El robo fue sobre la 1:30. El encargado de seguridad llamó a la Policía para informar que los desconocidos estaban ingresando al predio. Enseguida, cometieron el delito.
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El cementerio está ubicado en Avenida Burgues y Chimborazo, en Cerrito de la Victoria. Efectivos de la Policía Científica concurrieron al lugar para hacer los relevamientos correspondientes para la investigación.
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