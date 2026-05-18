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Delincuentes rompieron 78 nichos en el Cementerio del Norte y robaron placas de bronce

El encargado de seguridad del cementerio llamó a la Policía para informar que los delincuentes estaban ingresando al predio.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Cementerio del Norte, Montevideo.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Cementerio del Norte, Montevideo.

Delincuentes ingresaron al Cementerio del Norte durante la madrugada de este lunes, rompieron 78 nichos y robaron placas de bronce, dijeron fuentes policiales a Subrayado.

De momento, se desconoce la cantidad de placas hurtadas con los nombres de las personas fallecidas.

El robo fue sobre la 1:30. El encargado de seguridad llamó a la Policía para informar que los desconocidos estaban ingresando al predio. Enseguida, cometieron el delito.

Nuevo París, Montevideo.
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El cementerio está ubicado en Avenida Burgues y Chimborazo, en Cerrito de la Victoria. Efectivos de la Policía Científica concurrieron al lugar para hacer los relevamientos correspondientes para la investigación.

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