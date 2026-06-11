Un centenar de camiones marchan en caravana hacia Montevideo, y la Policía desplegó un operativo de seguridad en el puerto

Decenas de camiones marchan este jueves de mañana en caravana hacia Montevideo en el marco de una movilización de varios días en protesta por el aumento del precio de los combustibles y en rechazo a la guía de carga que el Ministerio de Transporte se propone implementar a través de una aplicación para teléfonos celulares.

La movilización la realizan desde hace varios días camioneros y transportistas que se identifican como “autoconvocados”, esto es, por fuera de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC).

Policía Caminera informó este jueves a media mañana que unos 60 camiones de distinto porte circulan en caravana hacia Montevideo por la ruta 5, desde Florida, y que en un puesto de control montado sobre la carretera “se está realizando por parte del Ministerio del Interior una identificación de los vehículos involucrados”.

Vocero de Policía Caminera explica el operativo de seguridad y tránsito preparado para la llegada al puerto de Montevideo de unos 100 camiones que marchan en caravana desde Florida y Canelones. Informa @BEAMARE1 https://t.co/c9V6ZfUnHA pic.twitter.com/61UuXAIgds

Sobre el mediodía Caminera agregó que se sumaron a la movilización camioneros y transportistas desde la ruta 102, en "una congregación importante, pacífica y sin obstrucciones" del tránsito.

También en Río Negro hubo movilización de camioneros, transportistas y productores en la ruta, informa Daniel Rojas, corresponsal de Subrayado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/2065104998690607339?s=20&partner=&hide_thread=false Movilización de camioneros, transportistas y productores en Río Negro.

Informa Daniel Rojas, corresponsal de @Subrayado https://t.co/c9V6ZfUnHA pic.twitter.com/IzaF5wtjYo — Subrayado (@Subrayado) June 11, 2026

La gremial empresarial

Los transportistas agremiados en la ITPC mantienen reuniones con el Ministerio de Transporte para intentar llegar a un acuerdo sobre la aplicación de la guía de carga. Mientras, los “autoconvocados” dicen no sentirse representados por la gremial empresarial y llevan adelante varias movilizaciones y concentraciones en rutas nacionales, con enlentecimiento del tránsito para entregar volantes.

El acceso norte del puerto de Montevideo se vio demorado esta semana por la movilización de los camioneros en los accesos a la capital, lo que derivó en la intervención de la Policía para intentar despejar la vía pública y permitir un tránsito fluido hacia el puerto y Centro de Montevideo.

La ministra de Transporte

"Nosotros hemos hablado y por supuesto mantenemos -por indicación enfática del presidente y la convicción de que es la forma de resolver esto- las mesas de diálogo abiertas. Con los autoconvocados nos hemos reunido dos veces. Se ha explicado, el tema de la guía no es obligatoria, está en diseño, va a llevar tiempo, pero además de eso no tiene ningún costo, tiene que ser muy ágil, accesible con la tecnología que tenemos, más allá de que por supuesto haya que capacitar", dijo Lucía Etcheverry, ministra de Transporte, desde Maldonado, donde dio una rueda de prensa.