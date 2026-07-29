Sindicato exige "extremar la seguridad en centros del Inisa" tras homicidio de un joven en la puerta del local del barrio Atahualpa

Un joven de 19 años fue asesinado el martes de noche en la puerta de un centro de reclusión del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa ) del barrio Atahualpa, y el sindicato de funcionarios del Inau e Inisa le exige al gobierno medidas de seguridad para proteger la vida de internos y trabajadores.

Según el sindicato, el joven asesinado a tiros cumplía una condena en ese centro del Inisa funciona con el régimen de semilibertad.

“En un hecho sin precedentes, trágico, luctuoso, se acaba de cometer un crimen de una persona muy joven, que era interno del centro de semilibertad de Inisa”, dice un comunicado del sindicato publicado a última hora del martes 28.

“Este joven estaba a punto de recuperar su libertad; había salido haciendo uso del régimen especial que el Poder Judicial determina para algunos jóvenes que transitan una privación de libertad por haber cometido una infracción a la ley penal. En ese marco, y en circunstancias que la Policía y Fiscalía se encargarán de investigar, le fue arrebatada su vida de apenas 19 años”, dice el sindicato.

“El hecho en si incluyó una serie de disparos de armas de fuego que provocó que algunas de las balas atravesaran el portón del centro de Inisa donde el joven cumplía la medida que la Justicia había dictaminado. Claramente, si del otro lado de ese portón, hubiera habido un trabajador o algún otro joven de ese centro, hubiéramos lamentado más pérdidas de vidas humanas”, advierte el comunicado.

“En estos momentos, el personal que allí trabaja se encuentra sumamente conmocionado; integrantes de la Mesa Sindical de INISA se hicieron presentes de inmediato en el lugar, para dar apoyo y contención a los compañeros, como corresponde. Sentimos la necesidad de comunicar nuestra enorme preocupación como colectivo de trabajadores y trabajadoras pero también como integrantes de una sociedad que está cada vez más convulsionada y atravesada por hechos de extrema violencia como el que estamos lamentando”, dice el sindicato.

“Por todo ello, exigimos a las autoridades que tomen los recaudos necesarios para extremar la seguridad en los centros de Inisa de modo de preservar la vida de jóvenes y de los trabajadores. Nada hay más preciado que la vida humana, por tanto no se pueden escatimar recursos para protegerla. Estaremos acompañando a nuestros compañeros que están conmovidos por lo sucedido, lo cual les afectará por mucho tiempo y tendrá un impacto profundo al tener que seguir sosteniendo su labor y atendiendo al resto de la población allí institucionalizada”, agrega el comunicado.

Y finaliza: “Nuestro sindicato solicitará reuniones al mas alto nivel del gobierno, con el fin de garantizar la seguridad y la vida de los trabajadores que representa”.