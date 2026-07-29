Fiscal incautó celulares en centro del Inisa tras el asesinato de un joven frente al portón de acceso

Un joven de 19 años fue asesinado a tiros sobre las 20:30 de este martes frente al portón de acceso al centro de semilibertad del Inisa, ubicado en avenida Burgues y Pedro Margat, en el barrio Atahualpa.

El joven había tenido una salida permitida y regresaba al centro en el horario establecido cuando, a pocos metros del ingreso, fue atacado.

Familiares dijeron que la víctima llegó en un auto desde Paso de la Arena y que, cuando estaba por entrar al centro, le dispararon. Cayó sobre la vereda y murió en el lugar. De acuerdo con el diagnóstico médico, presentaba heridas de arma de fuego en el pecho, a la altura del corazón, y en la ingle izquierda.

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En el portón del centro del Inisa se observan 14 impactos de bala. Además, la Policía incautó 23 casquillos de pistola calibre 9 milímetros sobre la calle y otros 11, a unos 30 metros del lugar, frente a una parada de ómnibus. Toda la escena fue periciada por Policía Científica.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

La fiscal de Homicidios Mirta Morales concurrió al lugar y dispuso incautar celulares de personas que se encontraban en el centro. En total fueron incautados tres teléfonos y uno roto porque uno de los internos lo destruyó al momento de la incautación. A su vez, los policías relevaron varias cámaras de videovigilancia particulares de la zona.

La investigación quedó a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, en conjunto con la fiscal Morales.

El joven se encontraba en régimen de semilibertad. En esas condiciones, puede salir a trabajar, a estudiar, a ver a sus familiares pero tiene que regresar al centro de noche. Según pudo saber Subrayado, cometió una rapiña siendo menor de edad y estaba a poco más de un mes de salir en libertad.

Familiares que fueron al lugar dijeron que el joven no tenía problemas con nadie, algo que determinará la investigación.

Por su lado, el sindicato de funcionarios del Inau e Inisa calificó el homicidio como un hecho "sin precedentes, trágico y luctuoso" y expresó su preocupación porque varios disparos atravesaron el portón del centro, lo que pudo haber provocado más víctimas.

En un comunicado, el sindicato reclamó al gobierno que refuerce las medidas de seguridad en los centros del Inisa. También anunció que pedirá reuniones con las máximas autoridades para exigir garantías de seguridad para los trabajadores.