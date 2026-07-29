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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

El lunes 3 de agosto se vuelve a abrir la agenda de vacunas contra el meningococo para niños y adolescentes de 9 a 15 años

La agenda se abrió el lunes 27 con 4.000 dosis y se agotó en pocos minutos. El lunes 3 se abre nuevamente para niños y adolescentes de 11 a 15 años, y se agrega para niños de 9 y 10.

vrs-vacuna

La directora de Salud del MSP Laura Llambí anunció que el próximo lunes 3 de agosto se volverá a abrir la agenda web para sacar día, hora y lugar donde vacunar contra el meningococo a niños y adolescentes de 9 a 15 años.

Este lunes 27 se abrió la agenda para menores de 11 a 15 años y los 4.000 cupos se agotaron en pocos minutos.

El lunes 3 se vuelve a abrir la agenda para este grupo y se agrega a los niños de 9 y 10 años.

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Llambí aseguró que el lunes 3 de agosto se podrá duplicar la disponibilidad de vacunas, llegando entonces a unas 8.000 dosis.

También adelantó que a mediados de agosto arribarán al país cerca de 40.000 dosis, de las 300.000 adquiridas. Este total se espera que llegue a Uruguay antes de finalizar agosto, agregó.

La jerarca aseguró que con todas estas vacunas se podrá cumplir con el objetivo de vacunar contra el meningococo al público objetivo definido en esta etapa, en referencia a los niños y adolescentes de 9 a 15 años.

Los niños de hasta dos años ya estaban incluidos en el plan de vacunación contra esta bacteria. En ambos casos, niños pequeños y menores de 9 a 15 años, la vacuna es gratuita y se puede recibir en cualquiera de los vacunatorios habilitados del país.

Esta medida se adopta tras la confirmación de una treintena de casos en lo que va del año, y seis fallecimientos.

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