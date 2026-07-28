"Primera estación del interior" y "uno de los 194 molinos de viento del país": vecinos reclaman por espacios históricos

Vecinos de Las Piedras reclaman que las autoridades recuperen espacios históricos de la ciudad, como la estación de AFE y el Molino de Bosch. Ambas estructuras están en estado de abandono.

Una de las vecinas, Alejandra, planteó que para el tema de la estación "hay una urgencia". "Se necesita comenzar con acciones, pasar a lo que es hacer algo para mejorar la situación y para que no se termine de caer. En estos últimos meses, el andén, sobre todo la parte de la fachada y el techo, está en una situación más crítica, se está perdiendo parte de las tejas y toda la mampostería. En cualquier momento eso va a quedar en la nada", indicó.

"Hay un tema que viene de la parte del consorcio, que cuando estuvo acá había prometido ciertas cosas que se iban a cuidar, a conservar, incluso a recuperar y volver a colocar en este lugar, como era la casilla que se encontraba acá arriba, donde se hacía la parte del control. Lo que era el cartel, el puente giratorio que había", explicó sobre la situación.

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Además, remarcó la importancia de ese punto: "Fue la primera estación del interior del país. Fue fundada en 1869 y que fue la primera que llegó a este lugar. Nosotros como ciudadanos, como pedrenses que nos importa todo lo que tiene que ver con nuestra identidad, obviamente que es un lugar totalmente simbólico y no podemos esperar a que ocurran los trámites, que lleva mucho tiempo, a lo que pueda ocurrir en cualquier momento, que esto pueda terminar cayendo".

El Molino de Bosch pertenece a un privado. "Desde los años 90 grupos de vecinos se han movilizado para que se declarara monumento histórico nacional. Así se hizo, para que no se derribara, no se destruyera, pero ha pasado por muchos momentos de deterioro y en este momento también se encuentra en una situación muy crítica. Estamos hablando de que es un patrimonio histórico nacional y que es uno de los molinos de viento de los 194 que hubo en todo el país, que aún conserva cierta estructura de lo que fue en su momento", expresó Sandra, otra vecina.

El director de Patrimonio de la Intendencia de Canelones, Federico López, indicó que la preocupación de los vecinos "es válida".

"Entiendo que la intención de los vecinos es la mejor, porque estamos en conversaciones con los vecinos desde hace mucho tiempo, y entiendo también la preocupación de la emergencia que puedan estar planteando", dijo.

Respecto a la situación del Molino de Bosch, explicó que es un bien privado y que se ha hecho "un proceso de investigación para saber exactamente las técnicas que se utilizaron en la construcción, para saber cómo recuperarlo y llegar a un presupuesto. Pero siempre estamos hablando de un bien privado. Para que la Intendencia pueda tenerlo en manos, se está trabajando en un comodato". El trámite debe avanzar y luego pasar a la Junta Departamental.

El caso de la estación de AFE se estudiará en un convenio marco que se hizo para evaluar "las emergencia". "Las estaciones de AFE que nos han llegado, todas tienen patologías graves y hay que intervenirlas, entonces, junto con los municipios, con los proyectos que hayan en los municipios y AFE se van a estudiar caso a caso para ver la restauración".