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Adolescente de 14 años fue detenido con un rifle de asalto tras una persecución policial en Lezica

Los policías llegaron al lugar por una denuncia de disparos y detuvieron al adolescente luego de una persecución. Llevaba un rifle AR-15, dos cargadores, municiones y un celular.

Foto cedida a Subrayado. Fusil incautada al adolescente.

Foto cedida a Subrayado. Fusil incautada al adolescente.

Un adolescente de 14 años fue detenido por la Policía en el barrio Lezica luego de un operativo iniciado por una denuncia por disparos de arma de fuego.

Fue sobre las 22:40 del martes en la esquina de Cornelio Guerra y Solica. Cuando los policías llegaron al lugar, vieron a varias personas que escapaban corriendo y comenzaron una persecución a pie. Minutos después lograron detener al menor.

Al momento de la detención, el adolescente tenía en su poder un rifle de asalto AR-15, dos cargadores, 14 cartuchos y un teléfono celular, según informó la Policía.

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La Fiscalía de Adolescentes de 3º Turno dispuso que recibiera asistencia médica, fuera trasladado al Inisa y compareciera ante ella. También ordenó enviar el arma a Policía Científica para una pericia balística, tomar declaración a los policías que participaron del procedimiento y analizar las imágenes registradas por las cámaras corporales.

La investigación continúa para establecer cómo se produjeron los disparos y la presunta participación del adolescente en el caso.

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