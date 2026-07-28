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Policía identificó a la mujer hallada muerta en ruta 16; también ubicó al conductor que pasó sobre el cuerpo y fue emplazado

La víctima tenía 45 años y era oriunda de Castillos. El conductor declaró que no advirtió que se trataba de un cuerpo humano. La Fiscalía lo emplazó sin fecha y la investigación continúa.

Foto cedida a Subrayado. Operativo de la Policía en ruta 16, a la altura de Aguas Dulces.

Foto cedida a Subrayado. Operativo de la Policía en ruta 16, a la altura de Aguas Dulces.

La Policía identificó a la mujer hallada muerta a las 5:50 de este martes sobre la ruta 16, a la altura del kilómetro 1, en la salida de Aguas Dulces, departamento de Rocha. La víctima tenía 45 años y era oriunda de Castillos.

Además, los investigadores ubicaron al conductor del vehículo que pasó por encima del cuerpo cuando ya se encontraba sobre la ruta. Se trata de un grupo de albañiles que se dirigía a trabajar a La Paloma, según dijo a Subrayado el vocero de la Jefatura local, Gervasio Pereyra.

Según agregó, el conductor declaró que no advirtió que se trataba de un cuerpo humano. "Aparentemente no lo vieron. Aceptan haber pasado por arriba sin advertir que era un cuerpo humano lo que había en la ruta", señaló.

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Pereyra indicó que, pese a las señas que les hizo la enfermera que había detenido su vehículo tras encontrar el cuerpo, el conductor continuó la marcha. "Pasa por arriba, a pesar de que ella le hizo señas por haber un cuerpo", sostuvo.

La Fiscalía dispuso el emplazamiento de los ocupantes del vehículo, sin fijar fecha.

"La participación de un segundo vehículo está bajo investigación", añadió el vocero.

En la zona hay cámaras de videovigilancia que registraron a la mujer caminando por la ruta, pero la víctima se alejó de ese punto y el episodio no quedó filmado.

Sobre las 5:50 de este martes, una enfermera que circulaba hacia el norte para ingresar a trabajar en Aguas Dulces observó un bulto sobre la ruta. Detuvo el auto para observar de qué se trataba y constató que era el cuerpo de una mujer.

La investigación busca determinar cómo murió la víctima y establecer si hubo participación de otro vehículo antes de que el cuerpo fuera encontrado sobre la ruta.

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