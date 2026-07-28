El hombre que conducía una camioneta que presuntamente pasó sobre el cuerpo de una mujer muerta en ruta 16 en Rocha habló con Subrayado.
Conductor del auto que presuntamente pasó sobre el cuerpo de una mujer muerta asegura que vio "una sombra" y esquivó
"Me bajo y voy a hablar con la muchacha que estaba ahí, y a medida que voy llegando, llega la Guardia Republicana", dijo Pablo Sosa y aseguró que se retiró para ir a trabajar tras hablar con la enfermera.
"Yo venía llegando a Aguas Dulces, encuentro a una persona, que estaba el auto estacionado en la banquina, con las balizas prendidas, y empieza a hacer señas. Intento reducir la velocidad, para no frenar de una, y al último instante veo algo, una sombra en el piso y esquivo, y freno más adelante, me bajo y voy a hablar con la muchacha que estaba ahí, y a medida que voy llegando, llega la Guardia Republicana", dijo Pablo Sosa y aseguró que se retiró para ir a trabajar tras hablar con la enfermera.
"Después nos llaman a nosotros, vinimos, hicieron la técnica a la camioneta, nunca tuvimos un choque, nunca tuvimos nada y en fin es lo que va pasando y la gente habla cosas que no son", remarcó.
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"Estoy casi convencido que no", respondió sobre si embistió a la mujer. "Se tendría que sentir en el vehículo", dijo.
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