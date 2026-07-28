Conductor del auto que presuntamente pasó sobre el cuerpo de una mujer muerta asegura que vio "una sombra" y esquivó

"Yo venía llegando a Aguas Dulces, encuentro a una persona, que estaba el auto estacionado en la banquina, con las balizas prendidas, y empieza a hacer señas. Intento reducir la velocidad, para no frenar de una, y al último instante veo algo, una sombra en el piso y esquivo, y freno más adelante, me bajo y voy a hablar con la muchacha que estaba ahí, y a medida que voy llegando, llega la Guardia Republicana", dijo Pablo Sosa y aseguró que se retiró para ir a trabajar tras hablar con la enfermera.