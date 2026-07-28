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Inumet emite advertencias naranja y amarilla por tormentas para el norte del país

La advertencia naranja rige para localidades de Artigas, Rivera, Salto y Tacuarembó, mientras que la amarilla alcanza zonas de Artigas, Cerro Largo, Paysandú, Rivera y Tacuarembó.

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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó este martes a las 15:30 una advertencia meteorológica doble por tormentas para el norte del país: una de nivel naranja por tormentas fuertes y otra de nivel amarilla por tormentas puntualmente fuertes. Regirá hasta las 18:00 en principio.

Según informó el organismo, un frente cálido afecta el territorio y genera tormentas, algunas de ellas puntualmente muy fuertes. En las zonas afectadas podrán registrarse lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes.

La advertencia naranja comprende localidades de los departamentos de Artigas, Rivera, Salto y Tacuarembó.

Foto: Subrayado, archivo.
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Advertencia amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes para localidades de cuatro departamentos

En tanto, la advertencia amarilla abarca zonas de Artigas, Cerro Largo, Paysandú, Rivera y Tacuarembó.

Inumet indicó que continuará monitoreando la situación y actualizará la información en caso de que se registren cambios.

Advertencia naranja

Artigas: Baltasar Brum, Diego Lamas, Paso Campamento y Sequeira.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Lagos del Norte, Las Flores, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques y Tranqueras.

Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Sarandí de Arapey, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.

Tacuarembó: Arerunguá, Balneario Iporá, La Pedrera, Paso del Cerro y Tacuarembó.

Advertencia amarilla

Artigas: Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Coronado, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Tomás Gomensoro y Topador.

Cerro Largo: Isidoro Noblía.

Paysandú: Cerro Chato, Chapicuy, Gallinal, Tambores y Termas de Guaviyú.

Rivera: Paso Hospital y Vichadero.

Tacuarembó: Ansina, Caraguatá, Clara, Curtina, La Hilera, Las Toscas, Paso Bonilla, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví y Tambores.

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