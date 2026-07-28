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INSPECCIONAN EL LUGAR

Fuego en el ducto de la chimenea de un edificio del Cordón provocó intensa columna de humo y movilizó a Bomberos

Desde el club deportivo que funciona en el lugar evacuaron las instalaciones e informaron que las actividades del día quedan suspendidas "por protocolo de Bomberos".

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En la tarde de este martes, un foco de fuego en la chimenea de un edificio del barrio Cordón provocó una intensa humareda visible desde varios puntos de la zona céntrica de Montevideo.

Desde Bomberos, informaron que se trató de un foco en el ducto de la chimenea, pero que no afectó a ningún apartamento, y tras controlar el foco, se inspecciona el lugar. Señalaron que no debieron evacuar a las personas.

Sin embargo, desde el club deportivo que funciona en el lugar, ubicado en Colonia entre Fernández Crespo y Eduardo Acevedo, evacuaron a las personas que se encontraban en las instalaciones e informaron a sus socios que las actividades del día quedan suspendidas "por protocolo de Bomberos".

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"Por desperfectos en la caldera, la unidad Centro permanecerá cerrada y sus actividades suspendidas por el día de hoy 28 de julio. Cualquier novedad será comunicada por Comunidades de WhatsApp y en redes sociales. Agradecemos la comprensión", señalaron desde la Institución.

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