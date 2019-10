Un auto estacionado en un garaje se prendió fuego y afectó parte de la casa lindera

El propietario de la vivienda se dio cuenta de que el auto se estaba prendiendo fuego, porque se le cortó la energía eléctrica.

Cuando llegaron los bomberos las llamas eran intensas. Hubo afectación total en un auto y una moto. Se derramó el combustible de los vehículos, lo que, por momentos, dificultó la tarea.

Finalmente, el fuego fue controlado y no hubo heridos. Pese a la intensidad del siniestro, no hubo gran afectación de la estructura, cuyo techo no colapsó, explicó el vocero de Bomberos, Pablo Benítez.