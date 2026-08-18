Un anciano de 86 años fue imputado con arresto domiciliario total por abusar sexualmente de una familiar de 13

Un anciano de 86 años fue imputado por abuso sexual hacia una familiar, una adolescente de 13 años, en la ciudad de Rocha. El caso fue denunciado tiempo atrás a las autoridades desde un centro de salud que había asistido a la víctima.

Ante la sospecha de un caso de abuso sexual, la Fiscalía y la Justicia activaron los protocolos y se dispusieron las primeras medidas. Entre ellas, prohibición de comunicación, acercamiento y relacionamiento con la víctima en un radio de 500 metros por 180 días, y la colocación de tobillera electrónica.

Tras las pericias y los exámenes forenses de rigor, se elevaron los antecedentes a la Fiscalía. En una audiencia judicial ante el Juzgado Letrado de 6º turno de Rocha se dispuso la imputación del hombre de 86 años por reiterados delitos de abuso sexual agravado y un delito de abuso sexual especialmente agravado. Como medida cautelar se determinó el arresto domiciliario total por 180 días con tobillera electrónica, mientras continúa la investigación.

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