Un anciano de 86 años fue imputado por abuso sexual hacia una familiar, una adolescente de 13 años, en la ciudad de Rocha. El caso fue denunciado tiempo atrás a las autoridades desde un centro de salud que había asistido a la víctima.
Un anciano de 86 años fue imputado con arresto domiciliario total por abusar sexualmente de una familiar de 13
El caso ocurrió en la ciudad de Rocha y fue denunciado a las autoridades desde un centro de salud que había asistido a la víctima.
Ante la sospecha de un caso de abuso sexual, la Fiscalía y la Justicia activaron los protocolos y se dispusieron las primeras medidas. Entre ellas, prohibición de comunicación, acercamiento y relacionamiento con la víctima en un radio de 500 metros por 180 días, y la colocación de tobillera electrónica.
Tras las pericias y los exámenes forenses de rigor, se elevaron los antecedentes a la Fiscalía. En una audiencia judicial ante el Juzgado Letrado de 6º turno de Rocha se dispuso la imputación del hombre de 86 años por reiterados delitos de abuso sexual agravado y un delito de abuso sexual especialmente agravado. Como medida cautelar se determinó el arresto domiciliario total por 180 días con tobillera electrónica, mientras continúa la investigación.
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