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TRASLADADO A CAPITÁN TULA

Menor de 16 años está grave tras recibir un disparo en la cara, en el Marconi

Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que el adolescente fue trasladado en un patrullero a la policlínica de Capitán Tula.

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Un menor de 16 años está grave tras recibir un disparo en la cara este domingo en la zona del barrio Marconi.

Fuentes del caso indicaron a Subrayado que el adolescente fue trasladado en un patrullero a la policlínica de Capitán Tula donde ingresó en estado grave.

En la escena quedó un casquillo de bala.

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Trabajan en la escena personas de Guardia Republicana y Policía Científica.

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