Menor de 16 años está grave tras recibir un disparo en la cara, en el Marconi

Un menor de 16 años está grave tras recibir un disparo en la cara este domingo en la zona del barrio Marconi.

Fuentes del caso indicaron a Subrayado que el adolescente fue trasladado en un patrullero a la policlínica de Capitán Tula donde ingresó en estado grave.

En la escena quedó un casquillo de bala.

Trabajan en la escena personas de Guardia Republicana y Policía Científica.

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