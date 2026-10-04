La exvicepresidenta Lucía Topolansky se refirió en estas horas a las elecciones presidenciales en Brasil.
Topolansky sobre elecciones en Brasil: "Si hay algún distraído que esto no le genere expectativa, que se baje del planeta"
"Hoy no creo que ninguno llegue al 50+1 que sería para definir la elección en el día de hoy", dijo la exvicepresidenta.
"Yo creo que todos los sudamericanos estamos siguiendo de cerca la elección del país más grande de Sudamérica. Hoy no creo que ninguno llegue al 50+1, que sería para definir la elección en el día de hoy. Lo que se define es la posición de los dos partidos que pasan al balotaje", comentó.
Y agregó: "Creo que la expectativa es para todos. Si hay algún distraído que esto no le genere expectativa, bueno, que se baje del planeta".
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La última encuesta del instituto Datafolha prevé 45% de los votos para el mandatario y 42% para el senador, por lo que sería necesaria una segunda vuelta el 25 de octubre.
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