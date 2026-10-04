Cuatro adolescentes, de 17 y 18 años, que estaban cazando este domingo al mediodía encontraron el cuerpo en descomposición de una persona en un cañaveral.
Adolescentes que cazaban hallaron un cuerpo en descomposición en cañaveral de Puntas de Miguelete
Las primeras pericias detectaron una lesión superficial en la zona derecha de la cabeza, aunque los primeros indicios no permitieron confirmar si se trató de un homicidio.
El cuerpo estaba en la zona de las vías del tren próximas a la avenida de las Instrucciones y Camino Capitán Lacosta, en Puntas de Miguelete.
Policía Científica trabajó durante varias horas en el lugar realizando las primeras pericias y detectó una lesión superficial en la zona derecha de la cabeza, aunque los primeros indicios no permitieron confirmar si se trató de un homicidio.
Seguí leyendo
Ataque a balazos en Maroñas: dos encapuchados bajaron de una camioneta y dispararon contra un pasaje
El cuerpo fue retirado por el Instituto Técnico Forense y será sometido a una autopsia para determinar las circunstancias de la muerte e identificar a la persona.
Temas de la nota
Lo más visto
"LOS PUGLIA"
Mataron en Argentina a integrante de banda narco de Villa Española
TRASLADADO A CAPITÁN TULA
Menor de 16 años está grave tras recibir un disparo en la cara, en el Marconi
PROVENIENTE DE LAS BERMUDAS
Avión médico con seis personas a bordo desaparece frente a costa este de EEUU
violencia doméstica
Una mujer está grave tras resultar quemada con combustible; su hijo está detenido
INVESTIGAN MUERTE DUDOSA
Dejá tu comentario