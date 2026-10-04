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INVESTIGAN MUERTE DUDOSA

Adolescentes que cazaban hallaron un cuerpo en descomposición en cañaveral de Puntas de Miguelete

Las primeras pericias detectaron una lesión superficial en la zona derecha de la cabeza, aunque los primeros indicios no permitieron confirmar si se trató de un homicidio.

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Cuatro adolescentes, de 17 y 18 años, que estaban cazando este domingo al mediodía encontraron el cuerpo en descomposición de una persona en un cañaveral.

El cuerpo estaba en la zona de las vías del tren próximas a la avenida de las Instrucciones y Camino Capitán Lacosta, en Puntas de Miguelete.

Policía Científica trabajó durante varias horas en el lugar realizando las primeras pericias y detectó una lesión superficial en la zona derecha de la cabeza, aunque los primeros indicios no permitieron confirmar si se trató de un homicidio.

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El cuerpo fue retirado por el Instituto Técnico Forense y será sometido a una autopsia para determinar las circunstancias de la muerte e identificar a la persona.

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