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El MSP abre agenda de vacuna contra el meningococo para niños de 2 a 5 años

El MSP anunció que la agenda abre este lunes a la hora 14. Es para niños de 2 a 5 años. Hasta ahora la agenda para vacuna contra el meningococo estaba abierta para niños y adolescentes de 6 a 15 años.

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El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció que desde la hora 14 de este lunes abre la agenda para que niños de 2 a 5 años reciban la vacuna contra el meningococo.

Hasta ahora la agenda estaba abierta para niños y adolescentes de 6 a 15 años.

La agenda se realiza en el sitio web del MSP, con la cédula de identidad del niño. Se debe elegir departamento, día, hora y lugar donde se quiere vacunar al niño.

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"Con esta instancia estamos consolidando que todos los niños entre 2 años y 15 años tengan acceso a la vacunación de forma gratuita contra el meningococo C, que es el que tiene hoy la gran incidencia y prevalencia", dijo en conferencia de prensa la ministra de Salud Cristina Lustemberg.

Hasta ahora el MSP registra 33 casos confirmados de enfermedad meningocócica, lo que "es un aumento respecto al año 2025 y menor, en la semana que estamos, al año 2024", dijo la ministra.

Y agregó: "Sí es claro que a partir de julio detectamos este aumento inusual de casos y por eso agregamos esta vacunación transitoria a diferentes grupos etarios".

La directora de Salud Laura Llambí explicó que a partir de la semana epidemiológica 23 (en el año) se detectó el aumento de casos. Ahora corre la semana epidemiológica 39. "Si se compara estadísticamente con otros años, como que deja de tener esa significancia estadística la diferencia, como que se hubiera estabilizado".

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